“E’ una partita tirata ad alta intensità: ci vengono a prendere alti come noi facciamo con loro. Dobbiamo cercare di chiuderla col secondo gol. L’azione del gol è stata bella, lavoriamo per questo: la domenica cerchiamo di mettere in campo le cose”. Così Stefano Sensi all’intervallo della gara col Cagliari ai microfoni di DAZN.