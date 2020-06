CdS – Sensi, Inter tiene fede al patto: ecco quando lo riscatterà

7-8 gare, questo è il tempo nel quale Sensi resterà lontano dai campi. Una distrazione del bicipite femorale destro lo ha messo ko per la quinta volta in questa stagione. Ma non è in discussione il suo riscatto. A questo proposito il Corriere dello Sport scrive: “Il club è soddisfatto delle sue qualità e come previsto dal gentlemen agreement con il Sassuolo, lo riscatterà. L’appuntamento è per la finestra dal 17 al 19 agosto. L’investimento sarà di 27 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i 3 per il prestito e altrettanti di bonus. Non è da escludere, però, che, alla luce dei buoni rapporti tra i club, non salti fuori un piccolo sconto”.

(Fonte: CdS)