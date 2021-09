Inter, riecco Sensi: pienamente recuperato, titolare contro la Sampdoria?

Il centrocampista nerazzurro, tornato in anticipo dagli impegni con la Nazionale, si candida per giocare dal primo minuto al fianco di Dzeko

Stefano Sensi è pienamente recuperato : il centrocampista dell'Inter ha smaltito il fastidio accusato in Nazionale e si candida per una maglia da titolare contro la Sampdoria. Così scrive il Corriere dello Sport:

"Il piccolo fastidio che aveva accusato martedì in Nazionale e che ha spinto Mancini a non rischiarlo con la Lituania, ieri era passato. Stefano Sensi sarà a disposizione contro la Samp e, forse, avrà pure una maglia da titolare. Inzaghi non ha ancora deciso chi sarà il partner d'attacco di Dzeko, ma l'ex Sassuolo spera di essere al fianco del bosniaco esattamente come alla prima giornata quando i nerazzurri si imposero per 4-0 contro il Genoa".