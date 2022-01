Sensi, primo allenamento con la Samp. Sui social: “Pronto per nuova avventura”

Il centrocampista di proprietà Inter si è messo a disposizione di Giampaolo. Il 6 febbraio, al ricominciare del campionato, la prima rivale sarà il Sassuolo

La prima gara della Samp, la squadra che lo ha appena preso in prestito dall'Inter, è quella contro il Sassuolo, la società nella quale militava prima di approdare a Milano. Stefano Sensi non ha trovato proprio tutto quello che si aspettava nella parte nerazzurra della città: hanno pesato troppo gli infortuni sul suo fisico e sulla sua testa e non è mai riuscito a dare continuità allo spessore dei suoi piedi. Ha scelto di partire in prestito e rifugiarsi all'ombra dei colori blucerchiati perché vuole ripartire e prendersi quella continuità e pure la Nazionale che ha perso ad un passo dall'Europeo, quando era diventato Campione d'Italia con l'Inter, ma per l'ennesimo problema fisico.