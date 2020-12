C’è ancora un dubbio nella testa di Antonio Conte in vista della gara di domani contro lo Shakhtar Donetsk: il centrocampista da affiancare a Barella e Vidal. Al momento in favorito per quel posto sembra essere Christian Eriksen, ma il ballottaggio con Stefano Sensi sarà risolto soltanto domani. Intanto quest’ultimo, attraverso un chiaro post su Instagram, ha fatto sapere ai tifosi dell’Inter di essere pronto a dare il suo contributo: “Ready to go”, ha infatti scritto.