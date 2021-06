Ts – Sensi, rebus che Inter e Inzaghi dovranno risolvere. Il tecnico vorrebbe….

Situazione complicata per il centrocampista vittima dell'ennesimo infortunio che non gli permetterà di partecipare all'Europeo

40 gare giocate sulle 102 disputate dall’Inter in due stagioni, solo 16 le presenze da titolare per 1.647 minuti complessivi. Sono i numeri di Stefano Sensi da quando è approdato all'Inter. Il centrocampista è stato tormentato dagli infortuni, l'ultimo gli farà saltare l'Europeo. Come sottolinea Tuttosport , adesso tutti si interrogano su quale sia il domani di Sensi.

"L'Inter ha fiducia in Sensi, su di lui ha investito molto, ben 25 milioni fra prestito e riscatto, ma il giocatore ammirato nei primi due mesi del campionato 2019-20, di fatto non c'è più stato. Simone Inzaghi vorrebbe valutarlo, le caratteristiche tecniche e tattiche di Sensi si sposano con le sue idee di calcio. L'Inter non può permettersi di mantenere in rosa un Sensi che non dia garanzie sul piano fisico, dunque ci vorrebbe eventualmente un innesto nel reparto, in caso di doppio addio fra Vidal e Vecino. A meno che non sia Sensi il giocatore in uscita. Ma il problema è uno: Shakhtar e Fiorentina sarebbero disposte a comprare Sensi per almeno 20 milioni? Difficile. La situazione è ingarbugliata, un vero rebus che Inter e Inzaghi dovranno risolvere nelle prossime settimane".