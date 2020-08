Inter, Sensi pienamente recuperato, ma Conte non rischia: contro il Bayer Leverkusen…

Gruppo al completo per l’Inter di Antonio Conte, che prosegue la sua preparazione in vista dei quarti di finale di Europa League. Pienamente recuperato anche Stefano Sensi, tornato stabilmente in gruppo dopo i tanti problemi fisici. Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista nerazzurro partirà dalla panchina anche contro il Bayer Leverkusen:

“Al gruppo nerazzurro è aggregato stabilmente anche Stefano Sensi, gradualmente rimessosi in forma dopo aver giocato – dalla ripresa in avanti – soltanto un paio di minuti a Napoli in Coppa Italia. Storia di due mesi fa, ormai: il centrocampista, tormentato dai problemi fisici quest’anno, è andato in panchina contro il Getafe ma uno stop così lungo non permette a Conte di rischiare in una partita da dentro o fuori“.