CdS – Inter, Sensi recupera: contro il Milan ci sarà. Handanovic verso il forfait: le ultime

“Al derby con Stefano Sensi e (al 99%) senza Samir Handanovic“. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito al recupero del centrocampista e del portiere dell’Inter. Secondo il quotidiano romano, l’ex Sassuolo, sebbene ieri si sia allenato a parte come Borja Valero, è pronto al rientro: oggi potrebbe allenarsi con i compagni, un’ottima notizia in vista del derby di domenica sera.

HANDANOVIC – Chi invece resta in dubbio per il Milan è Samir Handanovic. Secondo il Corriere dello Sport, “ieri, alla ripresa degli allenamenti alla Pinetina, il portiere sloveno ha lavorato sul campo senza però toccare il pallone. Al derby mancano ancora 4 giorni, ma l’orientamento, anche se il capitano vorrebbe giocare utilizzando un tutore e stringendo i denti, è quello di non utilizzarlo per evitare che l’infrazione del mignolo della mano sinistra peggiori. In porta, dunque, ci sarà Padelli. Out nel derby Gagliardini oltre allo squalificato Lautaro Martinez”.