EDICOLA TS – Sensi rilanciato da Mancini, che regalo per Conte!

"Mercato Mondiale". E' questo il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 30 marzo 2021 in merito a quanto hanno mostrato le qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022. "Sensi rilanciato da Mancini. Che regalo per Conte". Spazio anche ad Ibrahimovic, Locatelli, Ilicic, Miranchuk e Belotti. In taglio alto, invece, si parla di F1, tennis e Schwazer.