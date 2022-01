Sampdoria, è Sensi il primo regalo per Giampaolo: dopo l’Empoli addio all’Inter

Il centrocampista nerazzurro si è convinto: lascerà i nerazzurri in prestito, accettata la proposta blucerchiata

Fabio Alampi

Stefano Sensi alla fine si è convinto: il centrocampista dell'Inter, ormai sempre più in fondo nelle gerarchie di Inzaghi, ha deciso di accettare la proposta della Sampdoria. Accordo di fatto raggiunto, il giocatore andrà in prestito a Genova per i prossimi 6 mesi. Prima, come scrive Tuttosport, ci sarà spazio per un'ultima apparizione in nerazzurro:

"Prima la Coppa Italia, poi i saluti. Stefano Sensi è atteso titolare domani sera nel match contro l'Empoli a San Siro: da un po' sta bene e Simone Inzaghi gli darà occasione per dimostrarlo. L'allenatore ha pure pubblicamente detto di voler trattenere lui e Matias Vecino alla base però, mentre l'uruguaiano, anche per assenza di opzioni a lui gradite, sembra intenzionato a rimanere ad Appiano fino a fine stagione (quando il suo contratto con l'Inter andrà a naturale scadenza); Sensi ha ormai fatto altre considerazioni, legate alla volontà di trovare una squadra che gli permetta di giocare con continuità anche per non perdere l'ultimo treno azzurro".

"Da qui i ragionamenti che l'interessato ha sviluppato in queste ore sull'opportunità di chiudere la stagione in prestito, idea che si è fatta sempre più concreta dopo che alla Sampdoria è sbarcato Marco Giampaolo, allenatore ideale per farlo rifiorire: oggi si chiuderà per un prestito di 6 mesi".