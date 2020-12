Da Cagliari al Napoli: lampi del vero Sensi. CdS: “Il rinforzo ideale di gennaio per l’Inter”

“Prima la rimonta con il Cagliari e poi il rigore decisivo con il Napoli, nato da una sua conclusione ribattuta: insomma, una settimana che potrebbe essere decisiva per il ritorno del vero Sensi”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito alla crescita che ha visto protagonista Stefano Sensi. Il centrocampista nerazzurro sembra essersi lasciato alle spalle i momenti più difficili ed è pronto a rivestire un ruolo importante nelle rotazioni di Conte. “Era il 7 ottobre 2019, infatti, quando l’ex-Sassuolo si fece male nel corso del match con la Juventus. Da allora ha fatto dentro e fuori dall’infermeria, senza mai tornare su quei livelli. Ora ci sta riprovando e, se dovesse, finalmente, trovare continuità, per l’Inter potrebbe trasformarsi nell’ideale rinforzo di gennaio”, commenta il Corriere dello Sport.

SUBITO TITOLARE? – Sensi non ha ancora quei minuti nelle gambe per partire dall’inizio ma il momento pare essere non troppo distante. Contro Cagliari e Napoli ha dato il suo contributo e anche con lo Spezia dovrebbe giocare uno spezzone di partita nel secondo tempo.”Peraltro, il centrocampo sarà il reparto che subirà il maggiore restyling a gennaio. Sono ben tre, infatti, gli elementi in uscita”, scrive il quotidiano che dà in partenza Vecino, Nainggolan ed Eriksen. Anche per questo, il recupero di Sensi diventa decisivo.