Inter, ecco l’acquisto determinante: “Sensi si scalda e prepara la rivincita alla Eriksen”

"Inconveniente legato al Covid a parte, l'Italia ha restituito a Conte un Sensi galvanizzato dalla rete dell'1-0 alla Lituania, un acquisto che può essere determinante in vista del finale di stagione. Se l'ex Sassuolo avrà una chance, cercherà di farsi trovar pronto come successo a Eriksen nel derby di Coppa Italia. Il suo obiettivo è quello di essere protagonista dopo un'annata nella quale è stato a lungo frenato da fastidi fisici e da una condizione non ottimale".