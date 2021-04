TS – Sensi, rivincita con l’Italia: Stefano pronto finalmente anche per l’Inter

Quello tornato ad Appiano Gentile dagli impegni con l'Italia è un Sensi rigenerato. Pronto a prendersi il suo spazio anche con l'Inter

Tanti minuti in campo, prestazioni convincenti e anche un gol. Quello tornato ad Appiano Gentile dagli impegni con l'Italia è uno Stefano Sensi rigenerato. Pronto, come scrive Tuttosport, a prendersi il suo spazio anche con l'Inter di Conte:

"Il centrocampista marchigiano in questa stagione ha messo insieme solo 329 minuti, 104 da gennaio, però Mancini lo ha impiegato in due partite, da titolare contro la Bulgaria e nella ripresa contro la Lituania, quando ha segnato la rete che di fatto ha dato i tre punti agli azzurri. Due presenze per 113 minuti, più di quelli giocati con l'Inter nei primi tre mesi del 2021. Una sorta di rivincita per Sensi che ora confida di poter dare finalmente il suo contributo anche in nerazzurro".