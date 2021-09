Rosella Sensi: “Se potessi rigiocherei Roma-Samp. Mou? Ci ha dato tanti dispiaceri ma…”

Intervenuta ai microfoni della Radio New Sound Level, l'ex presidentessa della Roma Rosella Sensi ha parlato così dei giallorossi

Matteo Pifferi

Intervenuta ai microfoni della Radio New Sound Level, l'ex presidentessa della Roma Rosella Sensi ha parlato così dei giallorossi.

"Siamo a punteggio pieno quindi mi sta piacendo molto, mi piace quello che ho visto e mi piace l'allenatore per l'identità che ha dato alla squadra e per l'attenzione alla mentalità ha saputo portare al gruppo. Credo che la strada sia quella giusta per costruire qualcosa di importante".

Si può fare un paragone tra Mourinho e Capello per l'impatto?

"Sicuramente entrambi rappresentano il top degli allenatori quindi sì, ma da tifosa e persona scaramantica preferisco incrociare le dita e sperare nel bene della Roma senza mettere troppa pressione sull'ambiente".

Cosa pensi della nuova carriera di Totti? Che ruolo avevi pensato per lui in società?

"Io credo che Francesco abbia intrapreso un percorso molto importante e molto interessante e gli faccio i complimenti pubblicamente. Non so se sarebbe la cosa più giusta per lui lasciare questo incarico ora che ha iniziato un percorso di questo tipo. Per quanto riguarda l'incarico da dirigente, io con Francesco avrei potuto lavorare anche fianco a fianco ma è giusto e normale che ogni presidente faccia le proprie scelte".

Com'è stato il rapporto tra Spalletti e lo spogliatoio sotto la tua gestione? Con Totti?

"Se anche ci sono stati degli attriti durante la prima gestione Spalletti non voglio dirlo. Comunque io credo che la società durante la seconda gestione avrebbe dovuto gestire in maniera diversa la situazione, poichè gli aspetti caratteriali che prescindono dal punto di vista professionale non sempre sono visibili ma possono ripercuotersi sulla squadra e sull'ambiente".

Capitava che dovessi entrare nello spogliatoio per strigliare la squadra? Quale era la reazione dei ragazzi?

"Tempestilli avvertiva sempre del mio arrivo ed è capitato che qualche volta si stranissero perchè una giovane donna entrava in uno spogliatoio e iniziava a strillare, ma avevo un bel team di dirigenti che mi aiutava in queste cose".

Quando ripensi a Roma Inter 2-1, cosa ti viene in mente?

"Mourinho ci ha dato tanti dispiaceri ma spero che nei prossimi anni ci porti tante gioie. Mi fa piacere sentir dire che la Roma era un contesto semplice, perchè in effetti era una Roma formata da professionisti che univano competenza e passione".

Se potessi scegliere una partita della Roma che hai vissuto da rigiocare, quale sceglieresti?

"Ce ne sono diverse, così a caldo mi viene in mente Roma - Samp. Manchester - Roma è un brutto ricordo ma d'altronde con venti anni di esperienza dentro Roma ce ne sono tanti di momenti che vorrei rivivere per cambiarne l'esito".