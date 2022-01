Secolo XIX: “Sensi, alla Samp doppia missione. Inzaghi voleva tenerlo ma…”

Decisiva è stata la volontà del giocatore di raggiungere un tecnico che stima come Giampaolo e una piazza come quella di Genova

E' ormai chiusa la trattativa tra Inter e Sampdoria che porterà in blucerchiato in prestito Stefano Sensi. Dopo la resistenza nerazzurra e soprattutto di Simone Inzaghi, la società ha deciso di far partire il centrocampista, alla ricerca di spazio. Scrive il Secolo XIX: "Alla fine l'Inter ha detto sì al corteggiamento e così il centrocampista di qualità che Giampaolo chiedeva sbarcherà a Bogliasco sabato. Decisiva è stata la volontà del giocatore di raggiungere un tecnico che stima come Giampaolo e una piazza come quella di Genova storicamente ideale per chi vuole rilanciarsi.