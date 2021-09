Sky – Inter, Sensi in campo già contro la Samp? Ecco l’idea di Inzaghi

L'allenatore ritroverà solo all'ultimo i giocatori reduci dagli impegni in Sudamerica: valutazioni in corso sulla formazione

Stefano Sensi dopo il forfait in Nazionale ha rassicurato tutti i tifosi Azzurri e soprattutto dell’Inter sulle sue condizioni. È atteso in queste ore a Milano, ma il suo stop non preoccupa e anzi. Per Sky Sport, Simone Inzaghi potrebbe anche schierarlo dal 1’ con la Samp.

“Con Lautaro Martinez e Correa di ritorno in Italia soltanto a poche ore dalla sfida di Genova dopo gli impegni con la Nazionale argentina e con Sanchez in fase di recupero ma non ancora al massimo della condizione, Sensi rappresenterebbe infatti per Inzaghi una validissima ipotesi per il reparto offensivo. Come già accaduto nella prima giornata di Serie A contro il Genoa, qualora le sue condizioni lo dovessero permettere il centrocampista dovrebbe essere schierato anche contro la Sampdoria alle spalle di Dzeko nel 3-5-1-1 nerazzurro”, si legge.