Inter, Sensi torna a disposizione. Ora tocca a Conte l’ultima scelta

Il tecnico dell'Inter dovrà decidere se convocare subito il centrocampista con il Genoa o se avere prudenza e farlo rientrare con calma

Come riporta Tuttosport "Il centrocampista anche ieri ha svolto una seduta di lavoro personalizzato, ma ad alta intensità. Dal punto di vista strettamente medico, insomma, l’infortunio è alle spalle. Il pallino della decisione sulle prossime mosse da seguire nel recupero del giocatore passa però a questo punto nel campo del tecnico, Conte. Sarà lui a dire se farlo continuare ad aumentare i ritmi ancora per qualche giorno, ma senza integrarlo in gruppo, oppure se già da subito riportarlo a lavorare con i compagni. In quest’ultimo caso, ovviamente, vorrebbe dire che Sensi sarebbe tra i convocati per la gara contro il Genoa, ma non è da escludere che l’allenatore preferisca inserirlo con più calma per essere certo di averlo al meglio nella settimana successiva".