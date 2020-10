Sky – Gagliardini-Radu, obiettivo Inter-Parma. Sensi, non noti i tempi di recupero

Gagliardini e Radu sono risultati negativi al coronavirus dopo l’ultimo tampone. I due seguiranno l’iter medico previsto dal protocollo prima di tornare in campo. L’obiettivo è quello di metterli a disposizione di Conte per la gara con il Parma di sabato prossimo. Attualmente resta positivo Skriniar. Out per affaticamento Sanchez e ai box per infortunio, oltre a Vecino, anche Sensi. “I tempi di recupero ancora non sono noti, con le condizioni del centrocampista che verranno monitorate nei prossimi giorni”, sottolinea Skysport sul calciatore.

(Fonte: Skysport)