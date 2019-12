Sensi: “Due mesi difficili, ho sofferto più di voi: i tifosi mi hanno fatto venire i brividi”

Conte ha elogiato in diretta il ritorno di Sensi, ecco la risposta di Stefano ai microfoni di Inter TV :“Avrei voluto ringraziare Conte per le belle parole che mi danno lo stimolo per fare ancora meglio. Mi è mancato anche a me tanto il campo. Sono stati due mesi lunghi e difficili perché c’è sempre stato un problemino dietro l’altro. Sono molto contento di essere tornato, di aver fatto uno spezzone di gara e soprattutto di sentirmi bene. Il boato dei tifosi? Mi hanno fatto venire i brividi. La sensazione dello stadio, del clima partita e dei tifosi mi è mancato tanto e sono molto felice per questo. Ho trovato una squadra diversa? Non è cambiato tanto perché la fiducia dei compagni nei miei confronti c’è sempre stata e io ho grande fiducia in loro. Cerchiamo di mantenere sempre la stessa mentalità, mi sono sembrati sempre gli stessi. Siamo contenti del risultato della partita, di finire l’anno con una vittoria. Giocavamo in casa e non volevamo deludere i nostri tifosi per fargli passare un bel Natale. Ho sofferto più di voi. Vedere le partite da fuori, vedere allenarsi i compagni e sacrificarsi l’uno per l’altro: sensazioni che mi sono mancate tanto, spero di ritrovarle tutte”.

(Inter TV)