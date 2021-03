Linguaccia sui social. Un tifoso ironizza: “Frattura alla lingua”. Sensi mostra ironia

Per il giocatore è stato difficile accettare gli infortuni che ne hanno caratterizzato l'esperienza all'Inter finora ma proverà a rialzarsi

Stefano Sensie la fidanzata festeggiano cinque anni insieme. A pochi mesi dal matrimonio, il giocatore dell'Inter e la compagna si sono scambiati messaggi d'amore in una giornata speciale per loro. Hanno condiviso un pezzetto della loro storia con i fans. Lui è lontano: è in ritiro con la Nazionale italiana. Lei è a Milano.