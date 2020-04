Inter, Sensi tira la volata: è tanta la voglia di rientrare. Conte punta su di lui, per il futuro in bilico…

Tra i giocatori che faranno parte della rosa dell’Inter della prossima stagione c’è Stefano Sensi. Il centrocampista, per volere del tecnico Conte, verrà riscattato e si sta preparando al finale di stagione terminata l’emergenza.

“Magari se ne gioverebbe anche Roberto Mancini, che su Sensi fa affidamento anche a lunga scadenza, in ottica Euro 2021. Il tutto in un reparto nel quale l’Inter farà un investimento importante, oltre quello già concluso a gennaio con Eriksen. Può essere in bilico la situazione di Vecino, che è stato molto vicino alla cessione a gennaio – l’Everton si era fatto sotto, ma solo in prestito – e che in estate potrebbe tornare in discussione. Di sicuro Conte ha tracciato una strada che racconta di 3-5-2 e poche, pochissime deviazioni tattiche. In questa storia Sensi si è inserito benissimo. Ed è quello che lo guiderà al rientro in campo, non appena si potranno riprendere gli allenamenti. Dura fare una classifica, in questi casi. Ma se ci fosse, Sensi sarebbe sicuramente in vetta tra i calciatori che spingono di più per tornare a calciare un pallone”, spiega La Gazzetta dello Sport.