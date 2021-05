Inter, finalmente Sensi: titolare contro il Crotone, occasione per il rilancio

Per il centrocampista nerazzurro si tratterà solamente della terza presenza stagionale da titolare: gli fa posto Eriksen

Matchpoint per l'Inter, che contro il Crotone può conquistare matematicamente lo scudetto (in caso di non vittoria dell'Atalanta sul campo del Sassuolo). Per l'occasione Antonio Conte pare intenzionato a concedere una maglia da titolare a Stefano Sensi: il centrocampista nerazzurro, costantemente bersagliato dalla sfortuna, ha la grande occasione per rilanciarsi dopo una stagione che l'ha visto in campo dal primo minuto solamente in due occasioni. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Conte deve dunque andare oltre anche qualche...segnale negativo esterno. Oggi riconsegna a Sensi una maglia da titolare (la terza in tutta la stagione): dentro lui e non Eriksen, come pure Darmian a sinistra e non Perisic. Davanti Lukaku e Lautaro, che non segnano da quattro partite".