CorSera – Sensi, la discontinuità ora un limite. E questo uso dei social…

Il quotidiano si sofferma sul recente stop del centrocampista dell'Inter in Nazionale e sui numerosi problemi fisici accusati

“Sensi tecnicamente è un giocatore indiscutibile, il fisico però non lo aiuta. È un ragazzo caratterialmente sensibile, sicuramente spaventato e appena sente qualcosa di diverso a livello muscolare si allarma e forse preferisce non rischiare. La continuità mai trovata sta diventando un limite per la carriera. Il record di presenze in una stagione di Serie A è 28, nelle altre quatto disputate non è mai andato oltre le 18. L’ennesimo stop rischia di costargli il posto in Nazionale. Usare poi i social con giudizio non previene infortuni, ma evita problemi”, si legge.