Inter, sentenza dai social: Conte, Spalletti e Handanovic i bersagli dei tifosi nerazzurri

Momento delicato in casa Inter, dopo un inizio di stagione ampiamente al di sotto delle aspettative. Tre i principali bersagli dei tifosi nerazzurri sui social: Conte, Vidal e Handanovic. Così scrive Tuttosport: “C’era una volta l’anno 2019, quello in cui buona parte del popolo nerazzurro chiedeva a gran voce la destituzione dell’allora tecnico, Luciano Spalletti, facendo rimbombare sui social l’hashtag #SpallettiOut. Eppure, nella sera della sconfitta contro il Real Madrid, la faccia di Spalletti è uno dei volti più ricorrenti tra le pieghe virtuali dei social, mentre in nomination per essere accompagnato all’uscita di Appiano stavolta ci finisce Antonio Conte, l’allenatore in carica ora protagonista dell’hashtag #ConteOut.

Se è vero che rimpiangere il passato è lo sport preferito degli interisti appena si incappa in un momento no, ecco allora che oltre a Spalletti qualcuno tira fuori dal cassetto foto e frasi di Mourinho (della serie: lui sì che era un vincente), mentre in un inaspettato slancio verso ciò che potrebbe riservare il futuro, qualche tifoso inizia a postare foto e video di un possibile candidato per il post Conte (ormai scaricato di default da chi si mette a scrivere su qualsiasi social, pena l’essere assalito), per esempio Allegri.

Appena meno criticato di Conte dai tifosi è Arturo Vidal, peraltro considerato come emanazione diretta del tecnico in campo, e pure lui impallinato per il – pesante, ai fini del match – cartellino rosso rimediato.

Difficile tenere il polso di una piazza che ormai se la prende pure con il capitano Handanovic perché non più in grado di fare miracoli come una volta. Sarebbe il tempo di pensionare anche lui insomma, a leggere la rabbia di chi guarda l’Inter da casa“.