EDICOLA / CdS: Non è Inter senza Lautaro. Il capitano trascina: rinnovo più vicino

"Non è Inter senza Lautaro". Se la faccia in prima pagina è quella di Lukaku, decisivo per la Roma nella prima vittoria in Europa League contro lo Sheriff, il Corriere dello Sport dedica un titolo anche all'argentino. È stato lui a segnare il gol dell'uno a uno in Champions negli ultimi minuti, quando sembrava che la Real Sociedad avesse la meglio. E così il quotidiano romano ci torna su e a proposito dell'attaccante nerazzurro scrive: "Non è Inter senza Lautaro. Sempre decisivo. Il capitano trascinatore in Italia e in Europa. Il rinnovo si avvicina".