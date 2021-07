Secolo XIX – Sepe verso il Genoa. “Anche l’Inter ci pensa. Radu-Real Sociedad…”

Nei giorni scorsi il profilo di Luigi Sepe è stato accostato con grande insistenza all'Inter: gli aggiornamenti sul futuro

Nei giorni scorsi il profilo di Luigi Sepe è stato accostato con grande insistenza all'Inter. L'edizione odierna de il Secolo XIX evidenzia come il 30enne del Parma sia vicino al Genoa. L'ipotesi nerazzurra potrebbe prendere piede solo in caso di addio di Radu. Con la partenza di Perin, direzione Juve, al Genoa è partita la caccia al portiere. "E così è risalita la candidatura dell'esperto Sepe, 30 anni, 140 gare in A. A lui pensa pure l'Inter come vice-Handanovic, se Radu accetterà la Real Sociedad. Il romeno ex Genoa, però, non è convinto", spiega il Secolo XIX.