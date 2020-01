Serafini: “Inter, Lukaku è l’unico fenomeno: ma con Vidal diventa da Champions. E poi Conte…”

Intervenuto a Sportitalia, il giornalista Luca Serafini ha commentato così la vittoria dell’Inter a Napoli:

“L’Inter ha vinto a Napoli sì con tre episodi favorevoli ma con il braccio fuori dal finestrino. L’Inter ha 45 punti con Vecino, Gagliardini, D’Ambrosio, Politano in panchina. L’unico fenomeno è Lukaku. Il fenomeno è poi Conte in panchina, Antonio ora ha bisogno come il pane di rinforzi”.

SU SANCHEZ E GLI ACQUISTI – “Sanchez è una scommessa, in Premier era in fase calante già negli anni scorsi. Con Vidal questa squadra non diventa da Scudetto ma da Champions. Se si toglie Gagliardini e si mette Vidal, se si toglie Vecino e si mette Eriksen cambia e non poco”.