Serena: “Lautaro, pensaci bene! Barcellona da rifare. Lui e Lukaku? Li paragono a…”

Aldo Serena, ex calciatore dell’Inter con sette stagioni in nerazzurro, ha parlato in esclusiva a La Gazzetta dello Sport della coppia d’attaccanti di Antonio Conte Lautaro-Lukaku: “In quel contesto di gioco sono una delle coppie più forti. Lukaku è nel pieno delle forze, Lautaro ha margini di crescita e ha voglia di imparare. E poi c’è Antonio Conte: il modo in cui li fa giocare li esalta. Loro come la coppia Serena-Diaz? Io e Ramon eravamo più specializzati, ci dividevamo i settori: lui era più laterale e rapido, io braccavo l’area, difendevo il pallone. Lautaro e Lukaku sono universali. Sanno far tutto e lo fanno bene“.

Si immaginava una stagione così per la coppia nerazzurra?

“Avevo grande fiducia in Lukaku. Ero sicuro che sarebbe stato un punto di riferimento per la squadra, un giocatore forte ma anche generoso, che avrebbe fatto crescere gli altri. Lautaro è stato sorprendente, si è creata una sintonia immediata tra i due nei movimenti. È vero che Conte codifica ogni loro mossa, ma la scintilla c’è stata subito. Il Toro si è smarrito in alcune partite ma ci poteva stare: il Barcellona ti cambia la vita, lui è giovane e gestire certe situazioni non è facile“.

Separarli a questo punto sarebbe un peccato.

“Se fossi in Lautaro adesso pondererei molto bene la situazione. Il futuro del Barça sembra da reinventare, l’Inter si sta preparando per essere sempre più competitiva. Con Lukaku potrebbero fare sfracelli e aprire un grande ciclo, come Pulici e Graziani degli anni d’oro“.