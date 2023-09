Serena: “L’Inter ha il centrocampo migliore d’Italia. Analogia con quella dei record? Anche…”

"L'Inter è solida, compatta, ha il centrocampo migliore d'Italia, ha giocatori in mezzo al campo in grado di fare tutto: sanno interdire, andare in dribbling, arrivare al tiro con velocità e hanno delle tempistiche di gioco immediate". Così Aldo Serena , ex centravanti di Milan e Inter, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul derby di sabato vinto 5-1 dai nerazzurri.

"Nella riproposizione del gioco offensivo ha messo in grande difficoltà il Milan, che non ha preparato bene la partita. Un Milan sottotono, che ha cercato di costruire con giocatori che forse non hanno nella tecnica la propria arma migliore come Calabria, Krunic e Kjaer. Il Milan era spezzato in due e nella fase di costruzione i giocatori più tecnici, Reijnders e Loftus-Cheek erano imbrigliati tra le maglie nerazzurre. Gli attaccanti non avevano spazio per poter muoversi. Quando ha intercettato palla, l'Inter ha messo in grande difficoltà la difesa scoperta del Milan".