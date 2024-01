Serena: “Classifica giusta, Inter più forte. La differenza con la Juve…”

L'ex calciatore nerazzurro ha parlato del momento della squadra di Inzaghi e della lotta per il primo posto

Aldo Serena, ex calciatore dell'Inter, ha parlato del momento dei nerazzurri e della lotta scudetto con Juventus e Milan al giro di boa. «La classifica è giusta perché quella nerazzurra è la squadra più forte, ha i giocatori più forti e gioca meglio delle altre squadre. La Juve non ha giocato sempre bene ma è una squadra tosta, ha giocatori in difesa e attacco più o meno al livello dell'Inter, la differenza la fa il centrocampo».