Serena: “Lukaku come me? Lui è più completo. Io sapevo alzare il livello quando…”

In queste ore, i tifosi dell’Inter discutono sul paragone, lanciato dalla Gazzetta dello Sport, tra l’Inter di Antonio Conte e quella di Giovanni Trapattoni che vinse lo scudetto dei record nella stagione 1988-89. Dunque, è scattato anche il confronto fra i due numeri 9 delle due squadre, ovvero Lukaku e Serena.

Rispondendo su Twitter a un tifoso che lo interpellava sull’argomento, l’ex attaccante nerazzurro ha risposto così:

“Lukaku è più completo del sottoscritto. In quel contesto di squadra per come giocava io mi esaltavo e rendevo il massimo. Quando ho fatto la punta centrale (all’Inter solo un anno) al Toro (il secondo campionato) e Juve (primo e secondo) sapevo alzare il livello“.