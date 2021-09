M. Serena: “Inter, il mix Dzeko-Correa mi piace molto. Calhanoglu? Curioso di…”

L'ex giocatore nerazzurro ha analizzato l'inizio di stagione della squadra di Inzaghi

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it. Michele Serena ha analizzato l'inizio di stagione dell'Inter. L'ex nerazzurro promuove gli uomini mercato nerazzurri che hanno saputo intervenire tempestivamente per colmare le lacune date dalle partenze di Lukaku e Hakimi. "E’ presto, però mi piace Inzaghi come allenatore. Hanno le carte in regola per proseguire quanto fatto lo scorso anno anche se sono andati via due giocatori importanti. Il mix Dzeko-Correa mi piace molto, poi c’è Lautaro che sta per rinnovare. Sono stati veloci a trovare i rimpiazzi. Una volta partito Lukaku, hanno cercato di sostituirlo al meglio prendendo due calciatori forti, con caratteristiche diverse e che possono anche giocare insieme. Hanno formato un trittico lì davanti molto forte, uno tra i più forti del campionato".