Serena: “Il giovane che voleva spaccare la vetrina? Volevo fermarlo. Perché so…”

Aldo Serena ha usato tutto l'aplomb di cui è capace per placare un ragazzo in piena fura che con un'asta di ferro si è messo a colpire il vetro di un bar a Loggia di Montebelluna (Treviso). L’ex centravanti di Inter, Milan, Torino e Juve, e della Nazionale, è nato e abita nella cittadina veneta ed era in centro per una commissione con la moglie. Si è trovato di fronte questo ragazzo marocchino di 27 anni che con una sbarra di ferro ha creato confusione nel bar e poi si è messo a colpire il vetro costringendo chi era dentro a chiudere a doppia mandata, come racconta La Gazzetta dello Sport.