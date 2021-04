Serena: “Inter brutta? No, è una squadra corale. E Conte ha avuto un merito”

L'allenatore a inizio stagione aveva provato a dare un gioco diverso ai nerazzurri ma ha capito le difficoltà e ha saputo cambiare idea

L'ex giocatore nerazzurro, al Corriere della Sera, ha detto: «Il calcio non è un’esibizione circense». E ha aggiunto: «Conte a inizio stagione aveva provato a dare una versione alta ed aggressiva dell'Inter. Era un'idea ambiziosa, ma la squadra non reggeva il ritmo per novanta minuti. Si è reso conto e ha cambiato, ha dimostrato di non essere inflessibile, di essere un allenatore maturo e capace di trovare delle alternative. Adesso la sua squadra non è spettacolare ma è concreta. Troppo catenaccio e contropiede? L'Inter è una squadra corale. Si poggia su Lukaku, ma salgono i centrocampisti, attacca Hakimi e pure l'altro esterno. Si tratta di uno svolgimento collettivo dell'azione. Pure l'Inter dei record di Trapattoni era criticata all'inizio, poi è arrivato lo scudetto».