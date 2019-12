M. Serena: “Inter, il pareggio di Firenze cambia poco in chiave Scudetto. Conte…”

Intervistato da TMW Radio, Michele Serena, ex laterale dell‘Inter, è tornato sul pareggio di nerazzurri a Firenze, arrivato a causa della beffa finale del gol di Vlahovic a tempo praticamente scaduto. Ecco le sue parole:

“Il campo va sempre rispettato, ricordo la parata di Dragowski e l’occasione di Lukaku. Forse sembra quasi una beffa, perché le occasioni le hanno avute ma non sono riusciti a sfruttarle. Il gol? Il difensore poteva intervenire sia all’inizio che quando Vlahovic nel finale si è allargato. Lo ha accompagnato ma gli ha anche lasciato lo specchio della porta libero. Poi in più l’attaccante era mancino. Io avrei cercato di contrastarlo. Questo stop comunque pesa poco nella corsa al titolo. Certo, con una vittoria il distacco rimaneva invariato. La Juve però la considero ancora superiore. L’Inter però sta facendo un grande lavoro, dal tecnico alla società. In pochi ci avrebbero creduto“.

(Fonte: TMW Radio)