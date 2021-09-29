"0-0: Barella, Dzeko, Lautaro, Correa, De Vrij.Occasioni super non capitalizzate in goal. Intensità relativa per le competizioni europee. La sensazione è che ci sia un gap in lucidità da superare se si vuole fare strada in Champions. Skriniar top". Questa l'analisi di Aldo Serena, ex centravanti, in merito al pareggio di ieri sera tra lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi e l'Inter di Inzaghi.

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