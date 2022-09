Serena: “Inter, intrapresa china pericolosa: va in difficoltà perché…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Aldo Serena, ex centravanti, ha parlato così del momento negativo dell'Inter: "L'Inter fa gli schemi dell'anno scorso ma con difficoltà ridotta: non c'è intensità di gioco, è una squadra che va in difficolta perché se non ci sono i tempi giusti, se vuoi giocare in avanti, le distanze devono essere corte: se non accade, tra i giocatori c'è un'incapacità e una poca fiducia nei propri mezzi. E credo che la società cercherà di limitare questo perché la china intrapresa è pericolosa: oggi incontra il Torino che ha invece queste virtù".