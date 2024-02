"Lo 0-0 è un risultato abbastanza probabile, due squadre che hanno la fase difensiva molto forte. Non sarà semplice rompere l'equilibrio, sarà una sfida equilibrata. Ho fatto 7 anni all'Inter, ho giocato in varie epoche, quella dell'Inter l'ho sentita un po' di più ma mi è dispiaciuto lasciare la Juventus. Zielinski? Da professionista mi sarei offeso, ho cambiato spesso squadre ma ho dato tutto me stesso e mi è capitato di farmi male nelle ultime partite. Dico a Zielinski di tenere duro, è una scelta che non condivido e la trovo offensiva. Lautaro? Non sbaglia un colpo anche nelle dichiarazioni, è un leader, è fortissimo, ha gambe potenti, è unico nelle deviazioni. Di testa ha fatto gol come quello di Firenze"