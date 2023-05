Serena: “Lautaro come Aguero, Diaz e Romario. Per il City tra Dzeko e Lukaku scelgo…”

"Nella stagione 1988/1989 ho giocato con Ramon Diaz, argentino di La Rioja che per caratteristiche farei rientrare nel genere di Lautaro. Oltre a essere mancino, lui però era più altruista, lavorava più da seconda punta e andava spesso verso l’esterno. L’Inter ha sempre avuto un feeling storico con gli argentini, adesso la storia si ripete".

Lautaro, un numero nove che esce dagli schemi più canonici. In cosa si differenzia dagli altri?

"Sembra quasi che abbia le minigonne come le macchine di Formula Uno di una volta. È piantato a terra, difende bene la palla e nel contrasto difficilmente la perde. Non è alto, al baricentro basso abbina una rapidità nei movimenti con cui sorprende gli avversari. Poi cosa riesce a fare in area di rigore lo ha già dimostrato più volte".