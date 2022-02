Serena: “Non vedo l’Inter così male. Lautaro? Meglio con Conte perché prima…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante dell'Inter Aldo Serena ha commentato così il complicato periodo dei nerazzurri

L’Inter accusa un chiaro problema in zona gol, qualcosa si è inceppato. Da cosa dipende questo digiuno?

"La squadra non sta così male, il volume di gioco c’è. Il pallone arriva là davanti. Magari non sempre coi tempi giusti, ma ci arriva. Le occasioni si creano, il problema non è la manovra. Piuttosto manca un pizzico di rabbia, decisione e lucidità nel momento decisivo. E forse c’è anche un problema di assemblaggio tra Lautaro e Dzeko, che è bravissimo nella costruzione ma ha caratteristiche diverse rispetto a Lukaku".