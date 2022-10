Serena: “Inter, non si marca più? Gli errori di Udine non hanno insegnato nulla?”

Altra serata da dimenticare per l'Inter, che perde 2-1 contro la Roma nonostante l'iniziale vantaggio firmato da Dimarco. Aldo Serena, con un tweet pubblicato sul proprio profilo Twitter, si è soffermato sul secondo gol giallorosso: "Tre giocatori della Roma in zona palla su una punizione laterale, con solo Skriniar in ritardo. Gli errori di Udine non hanno insegnato nulla? Ma non si marca più?".