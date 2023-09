Serena: “Inter robusta e compatta. Il Milan con idee contorte e lente”

Su X l'ex attaccante ha commentato il derby vinto dall'Inter per 5-1

Una grande Inter ha battuto con un netto 5-1 il Milan portandosi al primo posto in classifica a punteggio pieno. Su X Aldo Serena commenta così il derby: "Inter robusta, compatta contro il Milan in partenza fragile. Lautaro e Thuram a ruoli invertiti, il primo a sostegno del secondo".

"Milan con in fase di proposizione costruttiva Calabria ( in posizione mediana) Krunic o Kjaer. Idee contorte e lente. Pochi palloni in avanti corretti".