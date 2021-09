Serena: “Inter, sarà difficile ripetersi. Scudetto? Favorite Napoli e Milan, la Juve…”

Le dichiarazioni dell'ex attaccante dell'Inter Aldo Serena, che esprime il suo pensiero sulle pretendenti per lo scudetto

"Il Napoli ha secondo me le caratteristiche per giocarsela fino in fondo. Ma anche il Milan che ha un girone di Champions molto difficile che è iniziato male, anche se non meritavano lo zero in classifica. Dovesse il Milan uscire subito dalla Champions potrebbe puntare tutto sul campionato. Ripetersi per l’Inter senza Lukaku, Hakimi ed Eriksen penso sia difficile. E anche la Juventus è un po’ indietro: sta ricostruendo e l’inizio di stagione è stato deficitario".