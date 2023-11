Serena: “Inter supercorazzata, con la Juve è favorita. Bianconeri al risparmio”

Le parole del doppio ex della sfida dell'Allianz Stadium sulla filosofia di entrambe le squadre

Aldo Serena, ospite d'onore al Teatro comunale di Vicenza in occasione del 23° Galà del Calcio Triveneto, organizzato da AssoCalciatori e Ussi Triveneto, ha parlato anche ai microfoni di TuttoSport. E si è proiettato su Juventus-Inter di settimana prossima: «In prospettiva l'Inter ha il vantaggio del pronostico, ma la Juventus nel lungo periodo, non avendo le coppe, potrebbe approfittare dei momenti che capiteranno, vedi qualche infortunio o appannamento della squadra, visto che i nerazzurri giocano ogni tre giorni».

«Queste due squadre si sono staccate rispetto a tutte le altre, ma siamo all'inizio della stagione. Onestamente l'Inter è una super-corazzata, con uno dei centrocampi più forti d'Europa e un organico di alto livello anche nelle cosiddette seconde linee, a loro volta molto forti».Parliamo del big-match, al rientro dagli impegni della nazionali, con tanti giocatori in giro per il mondo. Come lo vede?