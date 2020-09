Michele Serena, doppio ex di Fiorentina e Inter, intervistato da Firenze Viola, commenta così la gara tra le due squadre in programma sabato: “Penso che il fatto di aver giocato la prima partita potrebbe essere un piccolo vantaggio, arrivare già rodati anche se per poco tempo potrebbe rivelarsi fondamentale. L’Inter è al debutto, un po’ di ruggine potrebbe averla. Hanno preso Vidal, vedremo come starà e se giocherà“.

(firenzeviola.it)