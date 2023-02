Serena: “Inter, vinto con la qualità dei cambi. Inzaghi mi è piaciuto”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Aldo Serena, ex calciatore, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro l'Udinese: "E' difficile giocare con l'Udinese quando è schierata: è vulnerabile se gli si intercetta palla a metà campo e si riparte velocemente. L'Inter ha vinto con la qualità dei cambi nel secondo tempo: Inzaghi ha messo in campo giocatori di più qualità, mi è piaciuto. Il rigore è stato un momento decisivo a livello psicologico per Lukaku: è andato ancora lui ed è emblematica l'inquadratura in cui ha soffiato per dire che gli è andata bene".