Serena: “Inzaghi deve riaccendere l’Inter a livello mentale. Servono allenamenti diversi”

L’ex attaccante dell’Inter ha parlato del momento difficile che sta attraversando l’Inter di Inzaghi

«A Torino si è vista un’Inter passiva, è un discorso fisico e mentale. Non è tagliata fuori dalla lotta, deve ritrovare quel modo di giocare espresso fino a prima di Natale: in una situazione del genere l’allenatore conta tanto. Per riaccendere la squadra a livello mentale deve sdrammatizzare il momento, non solo a parole, ma lavorando sul campo in modo differente con allenamenti diversi».