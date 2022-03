Serena: “Juve-Inter decisiva per entrambe. Ma se Inzaghi vuole vincere deve…”

Le parole dell'ex calciatore ai microfoni di Tuttosport: "Certo se l’Inter perde spezza molte delle speranze scudetto"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Aldo Serena , doppio ex di Juventus e Inter, ha parlato così in vista della sfida di domenica sera .

Domenica è più decisiva per l’Inter o per la Juventus?

«Lo è per tutte e due, ma certo se l’Inter perde spezza molte delle speranze scudetto».

«Contestualizzando l’operazione certo. Anche perché l’Inter non poteva spendere. Oltretutto Dzeko mi sembra più adatto a Inzaghi che lo sollecita di più nella costruzione dell’azione».

«Ha sempre tutti sotto controllo. Non gli sfugge nulla nello sviluppo dell’azione offensiva e questo rende ogni sua scelta la migliore possibile. Giocatore di raffinata intelligenza».

«Ah questo non lo so. Alla Juventus ora è difficile fare gol, mentre l’Inter tende a sbilanciarsi con molti effettivi per farne e incassa contropiedi pericolosi. L’Inter dovrà modificare l’atteggiamento se vuole portare a casa punti, la Juventus può sperare che la foga di cercare la vittoria comprometta la fase difensiva nerazzurra».