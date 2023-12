Serena: “Juve-Inter? Meccanismi difensivi simili, Inzaghi ha più ricambi”

Aldo Serena, doppio ex di Inter e Juventus, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera del modo di difendere delle due squadre: «Quello della Juve lo definirei un meccanismo difensivo totale, proposto per tutti i novanta minuti. Nello scontro diretto con l’Inter per la verità si è visto per un quarto di gara un pressing alto dei bianconeri, che lasciava pensare a un’idea di gioco diversa. Ma Allegri sfrutta le caratteristiche dei giocatori che ha e deve fare i conti anche con certi limiti: la mia convinzione è che difesa e attacco di Inter e Juve non siano troppo distanti tra loro, ma Max ha un centrocampo di incursori e interditori, senza veri costruttori.