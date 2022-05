Serena: “Lautaro certezza per il presente e il futuro. Può migliorare in un aspetto”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Aldo Serena ha parlato così di Lautaro Martinez e dell'impatto avuto dall'argentino

«Io rispondo così: in una stagione in cui l’argentino ha attraversato periodi complicati, senza segnare, averli superati in maniera così brillante è la miglior risposta possibile. Per un attaccante, poi, lo è ancor di più: le polemiche possono condizionare, lui ha mostrato di che pasta è fatto. Ed è un qualcosa figlio di un equilibrio mentale trovato».

«Per me Lautaro è una certezza per il presente ma anche per il futuro, credo che anche all’Inter la pensino così. Dal punto di vista del mercato non si possono avere certezze. Ma tecnicamente, non si discute. È un attaccante completo, che dà alla squadra gol, temperamento, dedizione alla causa anche con ripiegamenti difensivi. E poi credo che abbia fruttato la scelta coraggiosa di Inzaghi di alternare lui e Dzeko, di non farli giocare sempre insieme. Spesso tendevano a occupare gli stessi spazi, l’inserimento di Correa e di Sanchez è stato importante».